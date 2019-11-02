Sarıkamış beyaza büründü İzle

-Vatandaşların araçların üzerindeki karı temizlemesi

-Beyaza bürünen Sarıkamış'tan genel ve detaylar

-İşyerlerinin önünü temizleyen vatandaşlardan detaylar

-Ali Yıldırım'ın konuşması



( KARS ) KARS



- Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi. İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış’a karın yakıştığını belirtti.

Sarıkamış’ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.

Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.



loading...