Sarıkamış beyaza büründü

-Etrafın beyaza bürünmesinden detaylar

-kar altında oyun oynayan vatandaşlardan detaylar

-Küçük çocuktan detaylar



( KARS ) KARS



- Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Karın yağdığını gören vatandaşlar ve çocuklar dışarı çıkarak karın tadını doyasıya çıkardı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sarıkamış’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

