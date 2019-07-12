Sarıkamış’a şehit ateşi düştü

- Siirt’te Polis Özel Harekat olarak görev yapan Mustafa Akgül, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. Akgül'ün naaşı memleketi Sarıkamış'a getirildi. Siirt karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan Mustafa Akgül, yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 24 yaşındaki Mustafa Akgül cenazesi memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi. Şehit haberinin Akgül ailesine verilmesi üzerine eve Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gece saatlerinde Sarıkamış ilçesine gelen Akgül’ün cenazesi bugün defnedilecek.
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