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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarıgöllü öğrenciler bedenleriyle 'Afrin' yazdı

Sarıgöllü öğrenciler bedenleriyle 'Afrin' yazdı

MÜZİK EŞLİĞİNDE AFRİN YAZISI VE BAYRAK KOREOGRAFİSİ DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Şehit Yıldızlı Öğrenciler Kışla 

-OKULDAN DETAY GÖRÜNTÜ
-DUALAR DETAY

( MANİSA ) Sarıgöllü öğrenciler bedenleriyle "Afrin" yazdı MANİSA

- Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri kahraman Mehmetçik için bedenleriyle Afrin yazıp ay ve yıldızlı Türk bayrağını oluşturdu. Kısa sürede oluşturulan koreografi büyük beğeni topladı. Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Afrin yazısı ve Türk bayrağını kısa sürede oluşturan 150 öğrenci izleyen tarafından alkışlandı. Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Enis Hamza Güler önderliğinde öğrenciler tarafından oluşturulan koreografi sonrası 11. sınıf öğrencileri tarafından Fetih Suresi okundu. Okul Müdürü Muzaffer Erbay ve öğrenciler tarafından şehitler için birlikte dualar edildi.
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