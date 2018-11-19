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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıgöl'ün yeni tuhafiye pazarı hizmete girdi Haberi

Sarıgöl'ün yeni tuhafiye pazarı hizmete girdi Haberi

SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANI NECATİ SELÇUK'UN AÇILIŞ KONUŞMASI

Alışveriş Açılış Töreni 

-BELEDİYE BAŞKANININ ESNAFLARA ZİYARETİ
-ESNAFLARLA YAPILAN RÖPORTAJLAR

( MANİSA ) MANİSA

- Sarıgöl Belediyesi tarafından tuhafiyeci esnafının rahatlıkla satış yapabileceği Zübeyde Hanım Kapalı Tuhafiye Pazarı düzenlenen törenle hizmete girdi. Sarıgöl’de yıllardır Cumhuriyet Mahallesinde sekiz sokakta açılan tuhafiye pazarındaki esnaf, Sarıgöl Belediyesi tarafından yapılan Zübeyde Hanım Kapalı Tuhafiye pazarına taşındı. Pazarın açılış töreninde konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Tuhafiyeci esnafımız yıllardır Cumhuriyet Mahallesi2ndeki sekiz ara sokakta tezgah açarak satış yapmaktaydı. Bu arada esnafımız ve Sarıgöllüler büyük sıkıntı çekiyordu. Sarıgöl Belediyesi olarak yeni yaptığımız kapalı Pazar yerimizin adını da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın meclis kararı ile verdik" dedi.
4 bin 200 metrekarelik alan üzerine kurulan Zübeyde Hanım Kapalı Tuhafiye Pazarının kapalı bölümünde 107 esnaf, açık alanda 28 esnaf tezgah açabilecek. Pazarcı esnafı da yeni pazaryeri sayesinde hem müşterilerin hem de kendilerinin rahata kavuştuğunu belirterek, alışverişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmalarına imkan sağladığı için Belediye Başkanı Necati Selçuk'a teşekkür etti.
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