Sarıgöl'de yaşlı vatandaşların okuma-yazma azmi

-- Kaymakam Çetin Kılınç ile 87 yaşındaki kursiyer Naciye Çinkılınç'ın sohbeti

-- Kaymakam Çetin Kılınç'ın konuşması

-- Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç'ın konuşması

-- Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç'un konuşması



( MANİSA ) -- 17 merkezde okuma-yazma seferberliği MANİSA



- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara, yaşları 70 ile 87 arasında değişen yaşlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17 merkezde açılan okuma-yazma kurslarında 106 kursiyer eğitim ve öğretime başladı.

Sarıgöl'de açılan okuma yazma kurslarında zamanında okula gidemeyen, gençlerden ve yaşlı ninelere kadar her yaşta kursiyer, okuma-yazma öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç ilk etapta Çanakçı Mahallesindeki okuma-yazma kursunu ziyaret ettiler. Burada en küçüğü 70 yaşında, en büyüğü 87 yaşında olan kadın kursiyerlerin ellerini tek tek öpen Kaymakam Çetin Kılınç, kursla ilgili düşüncelerini sordu onlarla sohbet etti. Kaymakam Kılınç'ın, ’’Okuma yazma öğrenmeniz sizde nasıl bir duygu uyandırıyor. Ne yapmayı arzuluyoruz? Mektup mu yazacaksınız? Yazıları mı okumak istiyorsunuz?" şeklindeki sorularına 87 yaşındaki kursiyer Naciye Çinkılınç, ’’Mektuplar yazarım. Öğrenmeye can atıyorum daha" dedi.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kaymakam Kılınç, "Yaşı belirli bir yere gelmiş teyzelerimize hizmeti ayağına götürmek suretiyle kurslar açtık. Tabi teyzelerimizin bu konudaki hevesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ve eşi hanımefendilerin başlatmış olduğu okuma-yazma seferberliğinin ne kadar önemli bir proje olduğu ortaya çıkıyor. Kendilerinden Allah razı olsun" dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, ’’Bu seferberlik sayesinde ilçemizde ulaşılamayan 106 kişiye Sarıgöl'de ulaşılmış. Bunların 101 tanesin bayan, 5 tanesi erkek kursiyer. Bizim kurslarımıza katılamayanlar ya yatalak hasta ya da çok yaşlanmış ağır hasta düzeyinde. Burada görüyoruz ki en küçüğü 70, en büyüğü 87 yaşında kursiyerlerimiz var. Bu da bu projenin ne kadar anlamlı ve verimli olduğunu gösteriyor. Okuma-yazma kampanyası ile muhtarlarımız ve öğretmenlerimiz sayesinde ulaşamadığımız mahalle ev kalmadı.’’ dedi.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç ise yaptığı açıklamada, ’’Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma kursları için muhtarlarımız, öğretmenlerimiz evleri dolaşarak 106 kursiyer belirledi. 17 merkezde okuma yazma kursu açtık. Bu bize gurur veriyor. Kurslarda en çok kadınlar gelmektedir’’ dedi.

(VS-ÖA)

