Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Sarıgöl’de servis araçlarına geniş kapsamlı denetim Haberi

- Sarıgöl’de servis araçlarına geniş kapsamlı denetim Haberi

Sarıgöl’de okul servislerine yapılan denetimlerden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

Can Güvenliği Gesi Öğrenciler Servis Aracı Trol 


- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler artırıldı. Çok kapsamlı yapılan denetimde bir taraftan sürücülerin belgeleri kontrol edilirken bir taraftan da öğrenciler bilgilendirildi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, Sarıgöl Şoförler Odası Başkanı İbrahim Bulanık ve Sarıgöl Belediye Zabıta Amirliği ekipleri aynı anda okul servis araçlarını denetledi. Yapılan denetimlerde öğrenciler de bilgilendirildi. Denetim ekipleri, Girne Caddesi üzerinde 55 okul servis aracının tüm belgelerini ve araçları kontrol ederek, eksik belgesi olan ve araçlardaki eksiklikler hakkında sürücüleri bilgilendirerek, eksiklerin biran önce tamamlanmasını istedi. Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Bulanık, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Öğrencilerimizin can güvenliği için denetimler yapılacak." dedi.
(VS-SC)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı