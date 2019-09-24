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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü - MANİSA

Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü - MANİSA

, - Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Kaza yerinden görüntüler - Hayatını kaybeden şahsın cenazesinin ambulansa konulması Manisa 'da otomobilin çarptığı yaya öldüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Buldan'dan Alaşehir istikametine giden Y.D. yönetimindeki 34 PU 6244 plakalı otomobil, Sarıgöl ilçesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Alkaya’ya (68) çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrolde Alkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Sürücü Y.D. gözaltına alındı.

Polis Cenaze Polis Ekipleri Trol 

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