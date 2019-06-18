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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti Haberi

Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti Haberi

-Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü olan Yalova-Uslu türü üzüm detay görüntüleri

Haziran Ayı 

--Üzüm üreticisi Bekir Yılmaz(57) konuşması

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üretici, evinin bahçesine 17 yıl önce diktiği, erkenci üzüm türü olan Yalova-Uslu türü üzümden ilk ürünlerini almaya başladı.
13 yıldır haziran ayında üzüm yemeye başladığını kaydeden 57 yaşındaki Bekir Yılmaz üzümlerden komşularına da ikram ettiğini söyledi.

17 yıl önce bir yakınından temin ettiği Yalova-Uslu türü üzüm çubuklarından evinin bahçesine diken Bekir Yılmaz (57), üç yıl üzüm asmasını evinin önündeki çardağa sardırdığını belirterek, "Yalova-Uslu türü üzüm erkence üzüm türüdür. 17 yıl önce ekmiştim. 13 yıldır verim alıyorum. Oldukça lezzetli ve ilk eren üzüm olduğu için oldukça güzel. 17 yıllık bir üzüm ve 13 yıldır da yiyoruz. Haziran ayının başında ermeye başlıyor ve haziran ortasında da yenmeye başlıyor. İlk üzüm türü Yalova Uslu türü üzüm. Evimiz yol üzerinde olduğu için yoldan gelip geçenler üzümleri görüyor. Üzümlerden yemek isteyenler koparıp yiyebilir" dedi.
Sarıgöl Konak Mahallesi, Halis Selçuk Caddesi üzerindeki Bekir Yılmaz’ın evinde mevsimin ilk üzümünü görenler, budama zamanı erkenci üzüm olan Yalova-Uslu üzüm çubuklarından şimdiden sipariş vermeye başladı.
(VS-SC)
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