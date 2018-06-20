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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıgöl'de köprü yıkıldı - MANİSA

Sarıgöl'de köprü yıkıldı - MANİSA

- Sarıgöl - Yeniköy Mahallesinden görüntüler - Yeni mahallede ikamet eden Akif Yıldız'ın konuşması - Güvercinlik Mahallesinde görüntüler - İsmail Delibay'ın konuşması - Detaylar - Sarıgölde köprü yıkıldıSarıgöl ilçesinde şiddetli yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle Sarıgöl - Yeniköy mahalle köprüsü yıkıldı.Sarıgöl'den Yeniköy Mahallesi'ne gidecek vatandaşlar, araçlarını yıkılan köprünün karşısına bırakıp yaya olarak yollarına devam etti.Yeniköy Muhtarı Niyazi Akçam, 30 yıl önce yapılan köprünün dereden akan şiddetli sel suyu nedeniyle yıkıldığını, mahalleye geçişin sadece köprüden sağlandığını belirtti.

Irak 

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