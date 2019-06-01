Sarıeroğlu: “İkinci bayram 23 Haziran’da olacak”

-Kur’an-ı Kerim Tilaveti

-Kocaispir ile röportaj

-Sarıeroğlu’nun konuşması

-Orucun açılması



( ADANA )- AK Parti Adana Teşkilatı Taş Köprü’de düzenlenen iftarda buluştu ADANA



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’da Taş Köprü üzerinde düzenlenen AK Parti İl Teşkilatı Geleneksel İftar Programı’nda “İnşallah ikinci bayram da 23 Haziran’da olacak. İstanbul’da iş yarım kaldı, biliyorsunuz. Bunu tamamlamak için hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi.

Adana’da AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Yüreğir Belediyesi’nin katkılarıyla her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Teşkilat İftar Programı’ Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taş Köprü’de gerçekleştirildi.

İftar programına AK Parti il ve ilçe teşkilatları, partililer ve çok sayıda Adanalı vatandaş katıldı.

İftar programından önce açıklamalarda bulunan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, artık Ramazan ayının son günlerinde yaklaşıldığını ifade ederek, “Tarihi Taş Köprü üzerinde hep birlikte Adana’nın çeşitli semtlerinden gelen vatandaşlarımızla birlikte iftar düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Özellikle son yıllarda Yüreğir’de Ramazan ayı çok keyifli geçiyor. Halihazırda Yüreğir Kültür Merkezi önünde bin 500 kişilik iftarımız devam ediyor. Bu kültürün yaşatılması için bu dönem çok güzel bir tavır sergiledik. İnsanlarımızın da buna çok güzel bir teveccühü oldu” diye konuştu.

Taş Köprü üzerine kurulan platforma çıkarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, iftar programına katılan vatandaşlarla gönül sofrasını paylaşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

24 Haziran Genel Seçimleri’nden bu yana Adana milletvekilleriyle kent için büyük bir çalışma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, “Tarım, sanayi, turizm şehri Adana’nın hak ettiği güzelliklerle buluşturmak için çabalıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki şehrimiz, 1989 yılından bu yana ilk defa sinek problemiyle karşı karşıya kaldı. Bu konularda popülizm yaparak spekülasyon yapanlar, hükümet işlerini bize bıraksınlar. Biz 82 milyon vatandaşımız ve Adanalı hemşehrilerimizin her sorununun takipçisiyiz” dedi.

Adana’da en önemli konunun birlik ve beraberlik olduğunu ve bu ruhun canlı tutulması gerektiğinin altını çizen Sarıeroğlu, “Burada, Taş Köprü’de toplanan kardeşlerimiz, bu birlik beraberlik ruhunun en güzel göstergesidir. 3 Haziran Pazar günü vatandaşlarımızla bayramlaşacağız. İnşallah ikinci bayram da 23 Haziran’da olacak. İstanbul’da iş yarım kaldı, biliyorsunuz. Bunu tamamlamak için hep birlikte gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ezanın da okunmasıyla Taş Köprü üzerinde buluşan vatandaşlar oruçlarını açtı.

