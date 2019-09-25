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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sarıçam ormanlarında örtü yangını - KARS Haberi

Sarıçam ormanlarında örtü yangını - KARS Haberi

- Orman yangınından görüntüSarıçam ormanlarında örtü yangını - Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördüKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.Çamyazı köyü mevkisindeki sarıçam ormanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, ekipler soğutma çalışması yürütüyor.Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmeye gelen ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yaklaşık 30 kişilik ekibin müdahale ettiği yangına köylülerin de destek verdiğini ifade eden Abak, "Özellikle bölgede çobanlık yapan, yakacak odun kozalak toplayan ya da piknik yapan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, ateş yaktığınızda mutlaka söndürmeden bölgeden ayrılmayın. Ayrıca sigara izmaritlerine dikkat edelim. Bu mevsimde zemin çok kuru, küçük bir kıvılcımdan ormanlarımız çok büyük zarar görür." diye konuştu.

Kozalak Sigara Şili Yangına Müdahale Trol 

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