Sarıcakaya'da yoğun yağış sele neden oldu

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 1 saat süreyle yoğun olarak etkisini gösteren yağmur sebebiyle sel felaketi yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde 1 saat süren yağmur yağışı, Sarıcakaya'da sel felaketine neden oldu. Yoğun yağış sebebiyle yollar kapanırken, seralar ise büyük zarar gördü. İğdir Mahallesi ve Kapukaya Mahalleleri arasında kapanan yollar Sarıcakaya Belediyesi tarafından görevlendirilen iş makinaları ile açılırken, yolda mahsur kalan vatandaşlar ise traktör römorkları ile taşındı. İlçede yaşanan sel felaketinde can kaybının yaşanmaması bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.

