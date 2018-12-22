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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Sarı yelekliler' protesto düzenledi - BRÜKSEL

'Sarı yelekliler' protesto düzenledi - BRÜKSEL

"Sarı yelekliler" protesto düzenledi - BRÜKSEL - Protestodan detaylar - Polisin geniş güvenlik önlemlerinden detaylar Brüksel 'de "sarı yelekliler" protesto düzenledi - Polis, Rogier metro istasyonuna yürümek isteyen yaklaşık 100 kişiden oluşan grubun üyelerini, tek tek arayarak fotoğraflarını çektiBRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel 'de bir grup "sarı yelekli", hükümeti protesto etti.Meiser Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, çevredekilere "Diz çökmekten yorulduk. Hükümet etkisiz politikalar yürütüyor ve bedelini biz ödüyoruz." yazılı bildiriler dağıttı.
Yaklaşık yüz sarı yelekli, daha sonra polisin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezindeki Rogier metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.Grubu çevreleyen polis, göstericileri tek tek aradıktan ve fotoğraflarını çektikten sonra geçişlerine izin verdi.

Politika Protesto Metro İstasyonu Başkent Hükümet 

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