Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Sarı yelekliler'in protestosu Hollanda'ya sıçradı - LAHEY

'Sarı yelekliler'in protestosu Hollanda'ya sıçradı - LAHEY

"Sarı yelekliler"in protestosu Hollanda 'ya sıçradı - LAHEY - Gösteriden detaylarLAHEY (AA) - Hollanda 'nın çeşitli kentlerinde "sarı yelekliler" hükümet karşıtı protesto düzenledi.
Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Lahey, Nijmegen, Maastricht, Alkmaar, Leeuwarden ve Groningen kentlerinde sarı yelekliler protestolar düzenlendi.
Lahey'deki Hollanda parlamentosu önünde gerçekleşen gösteriye 200 sarı yelekli katıldı.
Eylem izni almadıkları gerekçesiyle polis tarafından Malieveld Meydanı'na yönlendirilen göstericilerden bir grup, gösteri yerinden ayrıldı. Bir grup ise meydana gitmek istemediklerini belirterek parlamento etrafında yürüyüş yapmak istedi.Polis parlamento önünü terk etmeyen göstericilere yaptığı uyarıda, belirtilen meydana gitmeyenlerin yeleklerini çıkarak protestoya son vermelerini, aksi takdirde haklarında işlem başlatılacağını söyledi.

Polis zoruyla meydana gitmeyeceklerini ifade eden göstericiler, yeleklerini çıkararak protestoya son verdi.Ülke genelindeki gösterilerde, 4 kişi polise hakaret ettikleri ve sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.Fransa’da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.Sarı yeleklilerin protestosu dün ilk defa Belçika'ya sıçramış ve olaylar çıkmıştı.

Protesto Motorin Hükümet Parlamento Hükümet Karşıtı 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı