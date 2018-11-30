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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Sarı yelekliler'in protestosu Belçika'ya sıçradı - BRÜKSEL

'Sarı yelekliler'in protestosu Belçika'ya sıçradı - BRÜKSEL

"Sarı yelekliler"in protestosu Belçika'ya sıçradı - BRÜKSEL - Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmadan detaylar - Belçika'nın başkenti Brüksel 'de "sarı yelekliler"in protestoları başladıBRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel 'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı.
Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce sarı yelekli protesto düzenledi.
Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi.Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı. Meşaleler yakan ve ses bombaları patlatan sarı yelekliler, polisin yaklaşmaması için barikatlar kurmaya çalıştı. Protesto nedeniyle toplu taşımada ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Brüksel 'deki ana yollar da kesintiye uğradı.Fransa’da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.Sarı yelekliler, daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel 'e sıçramış oldu.

Politika Toplu Taşıma Çatışma Hükümet Hükümet Karşıtı 

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