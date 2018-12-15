Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Sarı Yelekliler eyleminde son durum: 72 gözaltı

- Sarı Yelekliler eyleminde son durum: 72 gözaltı

protestodan görüntüler

( PARİS -EK) PARİS

Polis Politika Protesto Güvenlik Güçleri Bild 


- Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler protestoları kapsamında gözaltı sayısı 72’ye yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikalarından şikayetçi olan olan Sarı Yelekliler bugün 5’inci kez yeniden sokaklara indi. Sabah saatlerinde gösterilere katılanlar arasında 37 kişinin gözaltına alındığı bilinirken ilerleyen saatlerde bu sayının 72’ye yükseldiği öğrenildi. Önceki haftalarda yoğun katılımla gerçekleşen eylemlerin bu hafta daha sakin geçtiği kaydedildi. Protestolarda 69 bin polisin görev aldığı bildirildi.
Paris’te eylemciler ve güvenlik güçleri arasında yer yer gerginlikler olsa da eylemin şiddetinin geçmişe oranla azaldığı gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı