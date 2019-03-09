- Sarı Yelekliler Bu Kez Kadınlar İçin Yürüdü



- Fransız’da Sarı Yelekliler bu kez kadın haklarını desteklemek için yürüdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını eleştiren Sarı Yelekliler, bugün de başkent Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi’nde (Champs-Elysees) buluşup Fransa Senatosuna yürüdü. Göstericiler bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın haklarını desteklemek için sokağa indiklerini belirtti.

Bu hafta gösteri yapan Sarı Yeleklilerin pembe renkte kıyafetleri dikkat çekti. Sarı Yelekliler 17‘inci haftada gösterilerini kadınlara adadıklarını belirtti.

7 kişi gözaltına alındı Bazı göstericilerin Şanzelize Caddesi’ndeki Zafer Takı çevresinde kalmak istemeleri polisle karşı karşıya kalmalarına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’ye doğru ara sokaklardan yürümeye çalışan göstericiler polis tarafından engellendi. Polise karşı direnen göstericilerden 7 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Esnaf bu hafta kepenkleri indirmedi Sarı Yelekliler başkent Paris dışında bazı büyük kentlerde de devam etti. Marsilya şehrinde her cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler eyleminde işleri aksayan ve iş yerleri tahrip edilen esnaf, bu hafta iş yerlerini açık tutma kararı aldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerden dolayı zarar gören esnafın zararının devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Bir grup Sarı Yelekli ise Rossy Havalimanı’nda toplandı. Sarı Yeleklilerin amacının ülkeye gelen turistlere, ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak olduğu belirtildi. Başkent Paris’te de benzer gösteriler Louvre Müzesi, Galerie Lafayette Mağazası çevresi gibi turistlerin yoğun olarak uğradıkları semtlerde devam etti.

