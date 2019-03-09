Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Sarı Yelekliler Bu Kez Kadınlar İçin Yürüdü

- Sarı Yelekliler Bu Kez Kadınlar İçin Yürüdü

yürüyüşten detaylar

( PARİS ) - Sarı Yelekliler bu kez kadınlar için yürüdü PARİS

Polis Politika Başkent Nato 


- Fransız’da Sarı Yelekliler bu kez kadın haklarını desteklemek için yürüdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını eleştiren Sarı Yelekliler, bugün de başkent Paris’in ünlü Şanzelize Caddesi’nde (Champs-Elysees) buluşup Fransa Senatosuna yürüdü. Göstericiler bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın haklarını desteklemek için sokağa indiklerini belirtti.
Bu hafta gösteri yapan Sarı Yeleklilerin pembe renkte kıyafetleri dikkat çekti. Sarı Yelekliler 17‘inci haftada gösterilerini kadınlara adadıklarını belirtti.
7 kişi gözaltına alındı Bazı göstericilerin Şanzelize Caddesi’ndeki Zafer Takı çevresinde kalmak istemeleri polisle karşı karşıya kalmalarına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee’ye doğru ara sokaklardan yürümeye çalışan göstericiler polis tarafından engellendi. Polise karşı direnen göstericilerden 7 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Esnaf bu hafta kepenkleri indirmedi Sarı Yelekliler başkent Paris dışında bazı büyük kentlerde de devam etti. Marsilya şehrinde her cumartesi günü düzenlenen Sarı Yelekliler eyleminde işleri aksayan ve iş yerleri tahrip edilen esnaf, bu hafta iş yerlerini açık tutma kararı aldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yeleklilerden dolayı zarar gören esnafın zararının devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Bir grup Sarı Yelekli ise Rossy Havalimanı’nda toplandı. Sarı Yeleklilerin amacının ülkeye gelen turistlere, ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatmak olduğu belirtildi. Başkent Paris’te de benzer gösteriler Louvre Müzesi, Galerie Lafayette Mağazası çevresi gibi turistlerin yoğun olarak uğradıkları semtlerde devam etti.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı