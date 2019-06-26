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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Sarı sıcak' - ADANA

'Sarı sıcak' - ADANA

"Sarı sıcak" - ADANA - Parklarda vakit geçiren vatandaşlar - Termometrenin 42 dereceyi göstermesi - Bir vatandaşın konuşması - Sulama kanalına giren çocuklar Adana ’da "sarı sıcak" - Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte çocuklar uyarılara rağmen su kanallarında serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanları tercih ettiADANA (AA) - Adana 'da sıcak hava ve yoğun nem bunaltıyor.Türkiye'nin hava sıcaklığı en yüksek kentlerinden Adana 'da, sıcaklık 36 derece ölçüldü.Ünlü yazar Yaşar Kemal'in "Bakın şu sarı sıcağa, bir çökmüş ki insanın kemiklerini kavuruyor, eritiyor." ifadesiyle tasvir ettiği Çukurova'nın bunaltıcı havasından etkilenenler, Atatürk Parkı ile Merkez Park’ta gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.Çocuklar ise uyarılara rağmen sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışıyor.Belediye personeli park ve bahçelerde sulama yapıyor.Vatandaşlar, nem ve sıcak nedeniyle mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını, bunaltıcı havanın günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Hava Sıcaklığı Gölgeli 

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