Sarı renge bürünen Ankara drone ile görüntülendi İzle



- Başkent Ankara’da toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri yoğun bir tozla kaplanırken, sarı renge bürünen şehir drone ile görüntülendi. Meteoroloji, Afrika üzerinden Türkiye'ye ilerleyen toz taşınımı için dün uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının gece saatlerinden itibaren yurdun iç ve batı bölgelerinde etkili olacağı, yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilmişti. Ankara’da da gece saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı şehrin tamamını toz bulutuyla kapladı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan Ankaralılar, araçlarının üzerinin yoğun bir sarı tozla kaplı olduğunu gördü. Toz bulutu nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi düşerken, trafikte olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Sarı renge bürünen şehir ise drone ile görüntülendi.

