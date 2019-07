Sarı fırtına, sıfır otomobil fiyatına müşteri bekliyor

-Demirlerde kaşınması

-Diğer boğalara yaklaşması

-Boynu detay

-Bekir Elmasın'ın sevmesi

-Yem vermesi

-Bekir Elmas röp.



( ANTALYA - ÖZEL)- Antalya'da lise öğrencisinin 2 tonluk kurbanlığı 40 bin liradan satışa çıkarıldı- Zapt edilemediği için bahçeye bile çıkartamıyorlar- Bir yıl önce traktör teklif edilen boğasını aşırı büyümesi ve bakımı zorlaştığı için satışa çıkardı- 17 yaşındaki lise öğrencisi 2.5 yaşında, 2 ton ağırlığa ulaşan dev boğası için 40 bin lira istiyor ANTALYA



- Antalya’da lise öğrencisi tarafından özel bakımla yetiştirilen ve 2.5 yaşında 2 ton ağırlığa ulaşan Simental Wılle cinsi boğa 40 bin liradan satışa çıkarıldı. Kepez ilçesi Başköy Mahallesi’nde 40 yıldır besicilikle uğraşan Ali Elmas’ın lise 2. sınıf öğrencisi oğlu 17 yaşındaki Bekir Elmas tarafından yetiştirilen Simental Wılle cinsi boğa, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Büyük bir özveriyle, doğal olarak bakımı yapılan ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 2 ton ağırlığa ulaşan "Sarı Fırtına " adlı boğayı, görücüye çıktı. Bekir Elmas, bir yıl önce traktör verilmesine rağmen satmaya kıyamadığını boğasını, bakım zorluğu ve aşırı büyümesi nedeniyle elden çıkarmaya karar verdi. Ahırda demirlerle çevrili özel bir alanda bakımı yapılan ‘Sarı Fırtına’ 3 metre uzunluğu ve 2 metreye yakın yüksekliği bulunuyor. Elmas, günde 30 kilogram yem tüketen boğasını 40 bin liradan satışa çıkardı. "40 bin lira" Babasının öğrendiği bilgilerle besicilik yapan 17 yaşındaki Bekir Elmas, ‘Sarı Fırtına’ verdikleri boğasını 2.5 yıldır özel olarak beslediklerini söyledi.



Boğanın tüm yiyeceklerinin kendilerinin arazilerinde ürettiklerine değinen Elmas, “ Her şeyi doğal o nedenle 2.5 yaşında olmasına rağmen şuan ağırlığı 2 tonu geçti. 40 bin liradan satışa çıkardık. Özel bir ırk. Kilo almaya devam ediyor. Ahıra sığmaz oldu.”dedi.

"Kantara sığmıyor" Boğasının kamyon ve kantara sığmaz olduğunu belirten Elmas, “ Kurban Bayramı yaklaştığı için herkes hayvanlarının büyüklüğünü söylüyor ama bizimki gerçekten büyük. Her şey ortada. 3 metre uzunluğu, 2 metreye yakın boyu var. Özel bir besleme yaptık çekirdekten tutun baklagillere kadar yedi. Doğduğu andan itibaren büyüktü ve bizde ona göre bir besleme yaptık. Akdeniz Bölgesi’nde iddialıyız ama ülkemizin de şuan en büyük kurbanlıklarından biri olabilir.”diye konuştu.

Sarı Fırtına’yı zapt edemedikleri için bahçeye çıkaramadıklarını ifade eden Bekir Elmas, yaşadığı yerin kalın demirlerle çevrili olduğunu kaydetti.

"Satamazsa kesecekler" Küçüklüğünde boğasına bir traktör verdiklerini ama satmadığını anlatan Elmas,“ Şuan değeri 40 bin lira. Bir otomobil, traktör parası. Ama biz et parasına vereceğiz. Satamazsakta mezbahaya özel bir kesim alanı kurup, kestireceğiz.”dedi.

(İA-