Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Sarhoş yolcu apronda kaçırdığı uçağın peşinden koştu İzle

Sarhoş yolcu apronda kaçırdığı uçağın peşinden koştu İzle

Kırık camdan görüntü

Yolcu Uçağı Çağa Apron Memur Irak 

-Uçaklardan görüntü
-502 Nolu kapıdan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Uçağını kaçıran yolcu camı kırıp aprona çıktı İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı’nda uçağını beklerken içkiyi fazla kaçıran Azeri yolcu uçağını kaçırınca, camı kırıp apronda kaçırdığı uçağın peşinden koştu. Moskova’dan tarifeli uçak ile 23.45’te İstanbul’a gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45) 01.30’da Bakü’ye gideceği uçağı beklerken içkiyi fazla alınca uçağını kaçırdı. Son anda Bakü uçağının kapısına gelen Guseinzade, uçağın kapısını kapatıp körükten ayrıldığını görünce çıldırdı. Apronda uçağın peşinden koştu Camdan uçağın hareket ettiğini gören Guseinzade, alkolünde etkisiyle bağırmaya başladı.
Uçağa binmek için havalimanında koşan Guseinzade, bir alt kata inerek 502 numaralı kapıdan aprona çıkmak istedi. Kapıyı açamayan Guseinzade, camı kırmayı denedi. Bu arada camdan uçağa bağırarak durmasını isteyen Guseinzade, körükte bulunan bir sandalye ile camı kırmayı denedi. Bunda da başarılı olamayan Guseinzade, cam kapıyı esneterek, aprona girdi. Guseinzade, kaçırdığı uçağın peşinden koşup el sallayarak uçağı durdurmaya çalıştı. Görevli personel polisi aradı Kapının camını kırmaya çalıştığını gören bir personel polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen memurlar Guseinzade’yi apronda yakalayarak gözaltına aldı.Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetçi olmasından dolayı gözaltına alındı. Guseinzade, havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi’ne götürülerek serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı