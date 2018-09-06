Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şarbon şüphesiyle hastaneye başvuran veteriner hekimde şarbona rastlanmadı

Şarbon şüphesiyle hastaneye başvuran veteriner hekimde şarbona rastlanmadı

- Hastane acil servislerinden arşiv görüntü

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

Acil Servis Hastane Laboratuvar Efes Borat 


- Zonguldak’ta şarbon şüphesiyle hastaneye başvuran bir veteriner hekim tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerde veteriner hekimde şarbona rastlanmadığı öğrenildi. İddialara göre olay Devrek ilçesinde meydana geldi. İlçede veteriner hekimlik yapan 37 yaşındaki O.K., ateş, bitkinlik, nefes alma güçlüğü yaşadı. Hayvanlarla sıklıkla temas halinde olan veteriner hekim, antibiyotik tedavisi geçmeyince şarbon hastalığı şüphesiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurdu. Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde müşahede altında tutulan veteriner hekimden alınan örneklerde şarbon hastalığı belirtisine rastlanmadı. İHA’ya konuşan İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, “Veteriner hekimi arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Numuneler alındı, laboratuvara gönderilerek incelemeler gerçekleştirildi.
Şarbona dair bir konu söz konusu değil” diye ifade etti.
(OA
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı