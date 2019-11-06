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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sarayköy’de 30 proje ile ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı

Sarayköy’de 30 proje ile ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı

Protokolden görüntü

İsaf Öğretmen Harekete Geç Öğrenciler Araştırmacı 

-Halil Yılmaz konuşma
-Fuarın açılışının yapılması
-Protokol üyelerinin projeleri incelemesi
-Projelerin öğrenciler tarafından tanıtılması

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de Sarayköy Atatürk Ortaokulu’nda ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı. Sergide 90 öğrenci ve 25 öğretmen tarafından yürütülen birbirinden ilginç 30 proje büyük ilgi gördü. Sergi açılışına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, belediye başkanları, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından konuşma yapan Atatürk Ortaokulu Müdürü Halil Yılmaz, “TÜBİTAK’ın destekleriyle düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bilim fuarı öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireyler yetiştirmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim Fuarları gençlerin bilimlerin önemini kavramasını sağlarken birçok teorik bilginin gerçekte nasıl işlediğini görmelerinde faydalı olur. Gençlerin hayal gücünü harekete geçiren bilim fuarları eğitim kurumlarının desteğiyle gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunur. Atatürk Ortaokulu olarak bizim de öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin ezbere bilgilerle değil; yaparak, yaşayarak öğrenmelerini ve onların içinde bulunduğumuz aydınlanma çağına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda fuarımızda 15 araştırma, 13 tasarım, 2 inceleme olmak üzere toplam 30 proje vardır. Bu çalışmalar 90 öğrenci ve 25 öğretmen tarafından yürütülmüştür” dedi.
Fuar 7 Kasım’a kadar açık kalacak Konuşmanın ardından Kaymakam Akkaya, belediye başkanları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan sergi açılış kurdelesini kesti. Daha sonra misafirler sergide bulunan 30 projeyi tek tek gezdi. 7 Kasım’a kadar devam edecek olan fuarda Tembel Teneke, Elektriksiz Ev Projesi, Taneciklik Karbon Mu?-Karbon Mu, Yer Elması Ununun Ekmeğin Bayatlama ve Küflenme Süresine Etkisi, Yataktan Kaldıran Alarm projeleri yoğun ilgi gördü.
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