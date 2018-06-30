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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sarayburnu’nda denizden erkek cesedi çıkartıldı İzle

Sarayburnu’nda denizden erkek cesedi çıkartıldı İzle

Olay yerinde ambulanstan görüntü

Kayalı Deniz Polisi Sudan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinde bulunan ceset
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Fatih Sarayburnu’nda denizde 60 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. Olay saat 10.30 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz bir kişinin yattığını gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri kayalıklara sıkışan cesede ulaşmak için durumu deniz polisi ekiplerinden yardım istedi. Kayalıklara gelen deniz polisine bağlı dalgıçlar kayalıklarda sıkışan cesedi çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 60’lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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