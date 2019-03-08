Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sarayburnu Camiinde kandil heyecanı yaşandı Video

Sarayburnu Camiinde kandil heyecanı yaşandı Video

Drone ile caminin havadan gece çekilen görüntüsü

3 Aylar Camii Mimari Allah Kandil 

-Caminin içeriden detayı
-Vatandaşlar
-Kuran okunması
-Giresun Valisi röp

( GİRESUN ) GİRESUN

- Yapımı 29 yıl süren ve mimarisini Selçuklu ile Osmanlı’dan alan Giresun’un Bulancak ilçesinde yığma taş usulü ile inşa edilen ‘Sarayburnu Camii’nde Regaip Kandili heyecanı yaşandı. Giresun Müftüsü Muhittin Oral’ın vaazı ile başlayan kandil programında 5 bin kişinin aynı anda ibadet yapabildiği camiyi dolduran Giresunlular okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahileri dinleyerek dualar ettiler. Programda sonrası cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, “Tüm Müslüman alemin Regaip Kandilini tebrik ediyorum bu vesile ile 3 ayların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün Giresunlu hemşerilerime sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Giresun merkezinde büyük bir caniye ihtiyaç duyduğunu belirten Sarıfakıoğulları, “Gerçekten çok etkileyici bir camii inşallah Giresun merkez de de bu şekilde büyük bir camiye ihtiyacımız var. En kısa sürede de projelendirip merkezde de böyle muazzam bir camiyi hayata geçireceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Çamlıca Camisinin İnşaatı Devam EdiyorÇamlıca Camisinin İnşaatı Devam Ediyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Toplu Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı