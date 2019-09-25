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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Saraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına 'merhaba' dedi - SARAYBOSNA Video

Saraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına 'merhaba' dedi - SARAYBOSNA Video

Saraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına "merhaba" dedi - SARAYBOSNA

: - "Yeni Eğitim Yılına Merhaba" programından detaylar - Sanel Musovic'in konuşması - Mustafa Göksu'nun konuşması - Refik Özen'in konuşması - Haldun Koç'un konuşmasıSaraybosna Maarif Okulları yeni eğitim yılına "merhaba" dediSARAYBOSNA (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'daki okullarında 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle program düzenlendi.
Başkentte anaokul, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren Saraybosna Maarif Okullarında düzenlenen "Yeni Eğitim Yılına Merhaba" programına çok sayıda davetli ve aile katılırken, öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadı.Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğuna işaret ederek, tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye - Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen de iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu ise Bosna Hersek 'te Maarif Okullarını tercih eden öğrenci ve ailelere teşekkür ederek, çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kampüs Müdürü Sanel Musovic, bu yıl kayıt yaptıran öğrenci sayısının geçen yıla oranla üç kat fazla olduğunu vurgulayarak, öğretmen kadrolarının da son derece başarılı olduğunu vurguladı.Öte yandan, öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler konuklar tarafından ilgiyle izlendi.Saraybosna'nın Mojmilo semtindeki kampüste faaliyet gösteren Maarif Okulları, 2018'de kapılarını açmıştı. Anaokulu, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim verilen okulun kampüsünde spor salonu ve yemekhane de bulunuyor.

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