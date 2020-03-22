Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonu tamamlandı

- Başçarşı Camisi'nin görüntüsüANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonunun üç yıllık çalışmaların ardından tamamlandığını bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'nın simgelerinden olan ve önemli vakıf eserleri arasında yer alan tarihi Başçarşı Camisi'nin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek Cumhuriyeti İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında caminin duvarlarında, kubbesinde onarımlar yapıldı, harim ve son cemaat kubbeleri kurşunla kaplandı. İç mekanda da çeşitli restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Bosna Hersek'te 1992 - 1995 yıllarındaki savaşta da zarar gören Başçarşı Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü. - Başçarşı Camisi'nin tarihçesi ve yapı özellikleriBaşçarşı Camisi 1527 yılında Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı meydanında inşa edildi.Cami girişinde dört ayaklı üç sivri kemerin oturduğu üç kubbeli son cemaat yeri bulunuyor, kuzeybatı köşesinde ise yaklaşık 35 metre uzunluğunda kireç taşından yapılmış minare yer alıyor.Başçarşı Camisi, 1697 yılındaki yangında büyük zarar gördü. Caminin boya ve kalem işleri Mehmed Paşa Muhsinovic tarafından 1762'de yenilendi. Caminin girişinde bulunan kitabeye göre de 1866 - 1867 yıllarında camide onarım yapıldı.Caminin kubbesi, minaresi, dış duvarları ve iç mekanı 1992 - 1995 yıllarındaki savaşta zarar gördü. Savaştan sonra caminin kullanıma açılabilmesi için onarım yapıldı. Caminin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek Cumhuriyeti İslam Birliği Saraybosna Vakıflar Müdürlüğü arasında 2015'te protokol imzalandı.

Uzunlu Restorasyon Bild İslam Kubbe 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı