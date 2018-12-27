Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SARAYBOSNA

Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - SARAYBOSNA

Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - SARAYBOSNA

: - Haldun Koç'un oylama detayları Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıSARAYBOSNA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin 2018 yılı boyunca çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Koç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.Büyükelçi Koç, "haber" kategorisindeki oyunu Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafa verdi. "Yaşam" kategorisinde oyunu İlhami Çetin'in imzasını taşıyan "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraftan yana kullanan Koç, "spor" kategorisinde de Andreas Gebert'in "Kıran kırana" isimli fotoğrafını seçti.Geleneksel hale gelen fotoğraf yarışmasının, kendisine yıl boyunca yaşanan olayları hatırlattığını söyleyen Koç, AA'nın yıl sonunda düzenlediği bu çalışmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.
Fotoğraf yelpazesinin her yıl genişlemesiyle karar vermenin de zorlaştığını dile getiren Koç, "Bu da AA'nın başarısını ve sahadaki etkinliğini gösteriyor." dedi.
Koç, fotoğrafların bazen uzun metinlerden çok daha etkili olduğunu dile getirerek, AA foto muhabirlerini tebrik etti.AA'nın Bosna Hersek'te de yılın tamamında, ülkenin dört bir yanından haberler yaptığını anımsatan Koç, 2019 yılı için başarı dileklerinde bulundu.Bosna Hersek açısından 2018'in çok hareketli bir yıl olduğunu dile getiren Koç, "Sizler de bu hareketli yılın her saniyesini dolu dolu yaşadınız ve yaşattınız. O yüzden çok özel bir yeriniz var. Siz ne kadar güçlü olursanız, Türkiye'nin de sesi oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yarış Ermeni Muhabir İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı