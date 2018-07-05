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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Saray ve köşkleri süsleyen saatler şimdi ise müzeleri süslüyor İzle

Saray ve köşkleri süsleyen saatler şimdi ise müzeleri süslüyor İzle

saatlerden detay

Tikad Yabancı Turist 

-röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Dünyaca ünlü isimleri simgeleyen ve saray köşelerini süsleyen tarihi saatler şimdilerde Dünya El Sanatları müzesinde sergileniyor. Gaziantep Dünya El Sanatları Müzesi'nde bulunan çoğu Fransız ve Alman yapımı 150 yıllık tarihi saatler, görenlerin büyük ilgisini görüyor. Yapıldığı döneme ait ünlü isimleri simgelemesi ve benzerinin bulunmaması nedeniyle paha biçilemez saatler, Saatlerin değeri simgelediği önemli isimlerin yanı sıra büyüklükleri ve el işlemesine göre de değişiyor. Meraklılarını müzeye davet eden müze işletmecisi Ümit Özaslan, “Bu müzede saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu alman en çokta Fransız saatleri var, 1850-1800 yılı yapımıdır. Osmanlıda cami ve sarayda kullanılan saatler var. Saatlerin hepsi 100 ile 150 yıllık saatlerdir. Saatlerin değeri ise paha biçilemez bunların hepsi antikadır. Saatlerin simgeleri dönemin devlet adamları ve ünlü isimleri yer alıyor” diye konuştu.
Özaslan, Yerli ve yabancı turistlerin saatleri görmek için müzeye geldiğini de belirtti.

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