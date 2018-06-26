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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Saray Kaymakamı Bayır FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Saray Kaymakamı Bayır FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Fotoğraflar

( VAN ) VAN


- Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, İçişleri Bakanlığınca kaymakam ve belediye başkan vekilliği görevinden uzaklaştırıldı. Bayır, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine akşam saatlerinde gözaltına alındı. Bayır'ın Van'daki işlemlerinin ardımdan Erzurum'a gönderildiği belirtildi.
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