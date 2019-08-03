Saray'da sağanak etkili oldu - VAN

: - Saray'da sağanak etkili oldu - Sağanaktan görüntü - Zarar gören tarım arazileriSaray'da sağanak etkili olduVAN (AA) - Van 'ın Saray ilçesinde sağanak etkili oldu.İlçeye bağlı Değirmigöl köyünde etkili olan sağanak, su kanallarının taşmasına neden oldu.Bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü köyde, yollar çamurla kaplandı.Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, biriken çamurları temizledi.
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