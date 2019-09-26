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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Saray'da depremden kaçış anı kameraya yansıdı

Saray'da depremden kaçış anı kameraya yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Market Deprem Kamera Kaçış Deprem Anı 


- İstanbul'da saat 13.59 meydana gelen şiddetli deprem birçok ilde de hissedildi. Deprem anı Tekirdağ’ın Saray İlçesinde kameralara böyle yansıdı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilçede de hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı. Tekirdağ’ın Saray İlçesinde de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde market ve iş yerlerinde depremin hissedilmesi ile vatandaşların dışarı kaçmaya çalıştıkları gözlemlendi.
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