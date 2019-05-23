Sarar çiftine darp ve hırsızlık olayında yeni gelişmeler

-Kesilen tellerin bulunduğu bölgeden detaylar

-Genel detaylar

--ARŞİV



( ESKİŞEHİR )- Eski hizmetçiler 2 yıldır hırsızlık planı yapıyormuş- Çalışan hizmetçi, ev ve çevre hakkında bilgi vermiş, şüpheliler telleri kesip bahçeye sürünerek sızmışlar- Eski çalışanın, sevgilisinin hırsızlık çetesinin içinde olduğu ortaya çıktı- Dün tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan: "Sevgilim ve onun arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar benim başıma bela oldu" ESKİŞEHİR



- Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşinin darp edilerek soyulması olayının zanlıları, soygunu fabrikanın etrafını çeviren telleri kesip içeriye girerek gerçekleştirmiş. İddialara göre 2 yıldır planlanan soygun olayının ardından Yalova’da yakalanarak gözaltına alınan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan’ın (34) ifadesinden, hırsızlık için eve giren 3 şahıstan birinin sevgilisi olduğunu ve Bulgaristan’da gözaltına alındığı öğrenildi. 18 Mayıs gecesi Sümer mahallesindeki Sarar çiftinin yaşadığı eve giren maskeli ve silahlı kişiler, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar çiftinin el ve ayaklarını bağladı. Kendilerinden yüksek miktarda para istenen çift, rakamın kendilerinde olmadığı cevabı üzerine soyguncular tarafından önce darp edildi. Kasanın anahtarını soran soyguncular, aldıkları yanıt üzerine tekrar çifti darp etti. Kasanın anahtarını alan zanlılar, içinde bulunan yüklü miktarda ziynet eşyası ve dövizleri alarak evden kaçtı. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Sarar çiftinin rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Yalova’da gözaltına alınan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ailenin eski hizmetçilerinden Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay boyunca Sarar ailesinin yanında hizmetçi olarak çalıştıkları, ancak aralarında çıkan tartışma sonucu işi bıraktıkları tespit edildi. "Sevgilim ve onun arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar benim başıma bela oldu" Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Lulia Dragusan’ın, Bulgaristan’da gözaltına alınan 8 zanlıdan birisinin sevgilisi olduğu belirlendi. Kadın zanlının ilk ifadesinde, "Sevgilim ve onun arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar benim başıma bela oldu" dediği öğrenildi. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri personelinden oluşturulan özel ekip, İstanbul, Edirne, Bilecik, Bursa, Balıkesir ile İzmir’de geniş çaplı arama çalışması sürdürüyor. ’Olayla ilgisi olduğu öne sürülen 5’i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı’ Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı ve olayı gerçekleştirenlerin yabancı uyruklu olması nedeniyle Türk İnterpol’ünün devreye girmesiyle Bulgaristan’da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla ilgisi olduğu öne sürülen 5’i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Bulgar polisi tarafından yakalanarak Sofya’ya götürüldü. Şahısların Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri, çalınan döviz ve yüklü miktarda ziynet eşyasının bulunması için çalışmalarına devam ediyor. ’Telleri kesip sürünerek içeri sızmışlar’ Öte yandan 2017 yılında Sarar çiftinin evinde çalışan ve 2 ay çalıştıktan sonra kendi aralarında çıkardıkları tartışmayla işten ayrılan eski hizmetçi Moldova uyruklu Lulia Dragusan’ı (34) ve hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden Dragusan’ın sevgilisi, iddialara göre diğer soygunculara ev ve çevresi hakkında bilgi verdi. Alınan bilgiler üzerine zanlılar, gece karanlığından da faydalanıp, Eskişehir-Kütahya yolu istikametinde bulunan tren yoluna geldi. Burada tren raylarına giren siyah giyimli ve kar maskeli şahıslar, Sarar çiftinin fabrika içerisinde bulunan evlerine en yakın tel örgüye geldi. Neredeyse, bitkilerle kamufle olan tellerin alt kısmındaki bağlantı noktalarını demir makasıyla kesen zanlılar, buradan sürünerek içeri girdi ve hırsızlık olayını gerçekleştirdi.

