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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Şarampole yuvarlanarak ters dönen bu araçtan yara almadan kurtuldular Haberi

Şarampole yuvarlanarak ters dönen bu araçtan yara almadan kurtuldular Haberi

kaza yerinden detay

İlk Müdahale Otobüs Durağı Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Oromobildeki eşyaların toplanmaya çalışılması
-Polis ekiplerinden detay
-Ters dönen araçtan detay
-112 ekiplerinden detay

( KAYSERİ )- Otomobilin ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular- Otobüs durağına çarparak takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktılar KAYSERİ

- Kayseri-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı ve yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazada 5 kişi yara aşmadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Süksün mevkiinde meydana gelen kazada Gamber B. Kontrolünde ki yabancı plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında ki otobüs durağına çarparak takla attı. Takla atan araç daha sonra yol kenarında ki ağaca çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücü Gamber B. ve otomobilin içerisinde bulunan Aleyna P., Zuhal P., Dilara P. ve Beytullah P. isimli 4 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü. Polis yetkilileri olay yerinde önlem alırken kullanılamaz hale gelen otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı. Sürücü ve bir yakınının kazanın ardından ağır hasarlı araçlarından eşyalarını toplama telaşına düşmesi kameralara yansıdı. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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