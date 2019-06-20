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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki yolcular kaza anını böyle kaydetti

Şarampole yuvarlanan otomobildeki yolcular kaza anını böyle kaydetti

kaza anı

İlk Müdahale Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden görüntü
-Yoldan görüntü
-Ağaca çarpan araç
-Detay

( KOCAELİ )- Yolu görüntülemek isterken, kaza anını kaydettiler- Ağaca çarparak duran otomobildeki 3 kişiden 1’i yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anını otomobilde bulunan vatandaşlardan birisi, cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmara Buz Sporları Derneği Başkanı Murat Yarımbaş idaresindeki 41 VE 058 plakalı otomobil, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Murat Yarımbaş’ın eşi Hatice Yarımbaş yaralanırken, Milli Buz pateni sporcusu oğlu Yusuf Yarımbaş ve kendisi kazayı yaralanmadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatice Yarımbaş, hastaneye kaldırıldı. Yolu görüntülemek isterken, kaza anını kaydetti Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Araçta bulunan vatandaşlardan birisi yolu görüntülemek isterken, kaza anını saniye saniye cep telefonu ile kaydetti.
Saniye saniye görüntülenen olayda otomobilin seyir halindeyken, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması görünüyor. Otomobil ağaca çarparak durabilirken, araçtaki vatandaşlar birbirini sakinleştirmeye çalışıyor.
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