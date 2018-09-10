Şarampole uçan tır ters döndü, sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

-kaza yerinden görüntüler ve detaylar var



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Ters dönen tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtarırken, tırın baraja düşmesine ise ramak kaldı. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Mustafa Kaya idaresindeki 07 MLP 57 plakalı tır, Boğazköy barajı yakınlarında virajlı yolda şarampole uçtu. Araç şarampolde takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar şoförü tırdan güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Kaya hastaneye kaldırılırken, şarampole uçun tırın baraja düşmesine rakam kaldığı görüldü.

Tırın domates yüklü olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

