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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralı

Şarampole uçan araç eve çarparak durabildi: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Acil Servis Polis Polis Ekipleri Yaşlı Çift Direksiyon 

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntüler
-Vatandaşlardan görüntüler
-Şarampole uçan araçtan görüntüler
-Evden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Bir eve çarparak durabilen otomobildeki yaşlı çift yaralandı. Kaza, Melikgazi İlçesi'ne bağlı Mimarsinan Dere Mahallesi Şirintepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B yönetimindeki 38 KD 921 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Eve çarparak durabilen araçta bulunan şoför ile birlikte Mesude B.'de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili işlem başlatıldı.
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