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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - ŞANLIURFA

Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü - ŞANLIURFA

- Kazanın meydana geldiği yoldan görüntüler - Traktörden detay - Sürücü yakınlarının ağıtları - Siverek Devlet Hastanesinden detaylar Şanlıurfa 'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.Ekrem Taş'ın kullandığı 47 LF 449 plakalı traktör, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde, şarampole devrildi.Traktörün altında kalan ve çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Taş, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Taş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazanın haberini alarak olay yerine gelen Taş'ın yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

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