Saraç: 'Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık'' - ANKARA Haberi
Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık"" - ANKARA - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşmasıANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (3)
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