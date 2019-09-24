Saraç: 'Türkiye öğrenci sayısı bakımından artık Avrupa yüksek öğretim alanının en önde giden ülkesi durumunda' - ANKARA Haberi
Saraç: "Türkiye öğrenci sayısı bakımından artık Avrupa yüksek öğretim alanının en önde giden ülkesi durumunda" - ANKARA - Salondan görüntüm - YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşmasıANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım