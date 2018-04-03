Sara nöbeti geçiren kişiden çaldığı parayı ağzında saklamış - BURSA
- Müştekinin ganyan bayisinde sara nöbeti geçirmesi - Şüphelinin hırsızlıktan sonra parayı ağzına koyup iş yerinden çıkması - Yakalanan şüphelinin adliyeye çıkarılışıSara nöbeti geçiren kişiden çaldığı parayı ağzında saklamış - Bursa 'da bir ganyan bayisinde sara nöbeti geçiren kişinin cebindeki 260 lirayı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da bir ganyan bayisinde sara nöbeti geçiren kişinin cebindeki 260 lirayı çalarak ağzında sakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Çirişhane Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinde müşteri olarak bulunan S.Ç, sara nöbeti geçirerek bayıldı. Bu sırada bayide diğer müşteriler S.Ç'ye yardım ederek kendine gelmesini sağladı. Kendine geldikten sonra cebindeki 260 liranın olmadığını fark eden S.Ç, polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen emniyet güçleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelediğinde müştekinin baygınlığı sırasında yanına yaklaşan ve cebindeki 260 lirayı alan H.İ.K'nin parayı ağzında saklayarak bayiden çıktığını belirledi.Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.