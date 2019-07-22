Sara hastası genç serinlemek için girdiği derede boğuldu

-cesedin görüntüsü



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sara hastası bir genç serinlemek için girdiği derede kriz geçirince boğularak hayatını kaybetti. Olay merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi Dokuzgözler mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Derede bir adamın cansız bedenini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cansız yatan adamı boğulduğu dereden çıkarmak için çalışmalara başladı.

Jandarma ekipleri sudan çıkardıkları cesedin Muhammed Ali (23) isimli gence ait olduğunu belirledi. Görgü tanıkları Muhammed Ali’nin sara hastası olduğunu ve serinlemek için girdiği derede yüzdüğü sırada kriz geçirmiş olabileceğini ifade ederken ekipler cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

