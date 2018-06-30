Sapanca sahildeki 10 kafeterya yanarak kül oldu



- Sakarya’nın Sapanca Gölü sahilinde bulunan 10 kafeterya yanarak kül oldu. Yangın, Sapanca İlçesi göl kenarında bulunan kafeteryalarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 sıralarında Sapanca Gölü sahil yolunda bulunan kafeteryalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kafeterya kül oldu. Öte yandan Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, yangın yerine gelerek görevlilerden ve vatandaşlardan bilgi aldı. Yangının kundaklama sebebiyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

