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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sapanca Gölündeki su seviyesi normal seviyede

Sapanca Gölündeki su seviyesi normal seviyede

SAPANCA GÖLÜNDEN DETAYLAR

Gözleme Su Sıkıntısı Karya Leman İçme Suyu 

-BAŞKAN EKREM YÜCE AÇIKLAMA

( SAKARYA )- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Su sıkıntısı çekmemiz söz konusu olmadığını tespit etmekteyiz " SAKARYA

- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölünde su seviyesinde azalma olmadığını, ve şu anki göl seviyesinin tehlike arz etmediğini belirtti.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajında su seviyesi, yüzde 20'lere düşmesinin ardından Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılmaya başlanması sonrasında Sapanca Gölündeki su seviyesinde azalma görülmedi. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre Türkiye'deki en kaliteli su kaynaklarından birisi olan Sapanca Gölü'nde seviye iyi durumda olduğu öğrenildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göldeki su seviyesinde azalma olmadığını, ve şuan ki göl seviyesinin tehlike arz etmediğini belirtti.
Sorun yaşamıyoruz Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölümüzdür. Dünyaca en önemli içilebilir özelliği olan göl Sapanca Gölümüzdür. Sapanca Gölümüzün su seviyesini yakinen takip ediyoruz. Ve şuana kadar bulunduğu seviye geçen seneki rakamlarla ölçtüğümüzde bir farkın olmadığını gözlemekteyiz. Dolayısıyla bizim içme suyumuzun hemen hemen tamamına yakınını Sapanca Gölü’nden karşılıyoruz. Şuana kadar su seviyesinde bir daralma söz konusu değildir. Her ne kadar yağış oranlarında diğer senelerle karşılaştırdığımızda bir daralma gözüküyor olsa da göl suyumuza negatif etkisi şuanda söz konusu değildir. Bu şartlarda herhangi bir su sıkıntısı çekmemiz söz konusu olmadığını tespit etmekteyiz. Yakinen takip ediyoruz ve teknik elemanlarımız göl suyunun seviyesini ve göldeki artış ile alçalma oranı seviyelerini devamlı kontrol etmekte. Biz içme suyu noktasında bir sorun yaşamıyoruz ve yaşamayacağımızı ümit ediyoruz. 31,20-31,50 kod seviyesinde şuan gölümüz. Buda bizim için sos vermiyor, bir tehlike alarmı söz konusu değil. Kocaeli’nin Sapanca Gölü’nden aldığı miktar, bizim aldığımız miktarın çok daha altında. Kocaeli’de buradan suyunu alıyor ama Kocaeli’nin almış olduğu miktarın seviyesi ve miktarı metreküp olarak bizden oldukça düşüktür” dedi.

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