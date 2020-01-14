Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Sapanca Gölü'ndeki 'hayalet ağ' konusunda delil bulunamadı

Sapanca Gölü'ndeki 'hayalet ağ' konusunda delil bulunamadı

arşiv görüntüler

( SAKARYA )- Sakarya'da 68 ördek ile çok sayıda balığını telef olması konusuna ilişkin valilikten açıklama geldi- 2018-2019 yıllarında Sapanca'da 60 bin 500 metre ağ ele geçirilirken, 31 kişiye para cezası da uygulanmış SAKARYA

Para Cezası Kızılkanat Amatör Harekete Geç Avcılık 


- Sapanca Gölü'ne kimliği belirsiz kişilerce bırakılan 68 yabani ördek ile çok sayıda balığın telef olmasına sebep olan 'hayalet ağ' konusuyla ilgili Sakara Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan incelemeler sonrasında eylemin faillerine ait delil bulunamadığı belirtildi. Sapanca Gölüne kıyısı olan Kocaeli Eşme mevkiinde 11 Ocak Cumartesi günü yaşanan ve hayvanseverlerin tepkisini çeken 'hayalet ağ' olayına ilişkin Sakarya Valiliğinden açıklama yapıldı. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Sapanca Gölü Eşme mevkiine gitti. Sahilde amatör sportif avcılık yapan balıkçının oltasına takılan ve 300 metre ağ içine dolanmış 68 adet sakarca, yeşilbaş, elmabaş ve altıngöz ile birlikte sazan, kızılkanat ve turna gibi balık ile ördek gibi canlı türlerinin çürüdüğü görüldü.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce göle atılan ağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nce alınarak işlem yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsüne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemler ardından eylemin faillerine ait herhangi bir delil bulunamadı. Daha sonrasında ağ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Entegre Tesisine imha için gönderildi. Öte yandan, 2018-2019 yıllarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sapanca'da toplam 141 denetim yapılarak; 60 bin 500 metre ağ, 30 bin metre pareketa, bin 350 adet pintere el konularak, 31 kişiye de para cezası uygulandığı açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı