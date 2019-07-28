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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sapanca Gölü'ndeki aramalara ara verildi Video

Sapanca Gölü'ndeki aramalara ara verildi Video

ARŞİV-

( KOCAELİ )- 7 saattir bulunamayan Eren için aramalar sabah devam edecek KOCAELİ

Gezin 


- Kocaeli'de Sapanca Gölü'nde gezdikleri tekneden düşerek kaybolan 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme sahilinden arkadaşları ile kiraladıkları tekne ile gezintiye çıktıkları Sapanca Gölü'ne düşerek kaybolan Eren Gültekin'i arama çalışmalarına ara verildi.
Yaklaşık 7 saattir aranan Gültekin'in bedenine ulaşamayan dalgıç ekipleri, aramalara son verdi. Aramaların sabah erken saatlerde yeniden başlaması bekleniyor.
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