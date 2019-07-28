Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Sapanca Gölü'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerden görüntüler

Yüzme Polis Cenaze Gesi Sudan 

-Olay yerinden görüntüler
-Detay
-fotoğraflar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan ve dengesini kaybederek suya düşerek kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay, dün 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları Sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Sapanca Gölü'ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için tekne kiraladı. Kiraladıkları tekneyle göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı.
Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı.
Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin'in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 6 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı.
Yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde Eren’in cansız bedenine ulaşıldı. Bot ile karaya çıkartılan cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı