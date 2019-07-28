Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sapanca Gölü'nde boğulan çocuk defnedildi - KOCAELİ

Sapanca Gölü'nde boğulan çocuk defnedildi - KOCAELİ

- Eren Gültekin için evi önünde helallik alınması - Cenaze namazından detay görüntülerSapanca Gölü'nde boğulan çocuk defnedildi - Yüzmek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de yüzmek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulan 16 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.Eşme Sahili'nde dün Sapanca Gölü'ne girdikten sonra kaybolan ve ekipler tarafından suyun 16 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşılan Eren Gültekin'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak evine getirildi.
Burada baba Ahmet Gültekin ve akrabaları, taziyeleri kabul etti. Tabuta sarılarak fenalık geçiren anne Meryem Gültekin'i yakınları teselli etmeye çalıştı.Eren Gültekin'in cenazesi, Yeşiltepe Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze törenine, Eren Gültekin'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
- OlayKartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde akraba ziyaretine gelen Eren Gültekin (16), dün iki arkadaşıyla Sapanca Gölü'nde sandala binerek göle açılmıştı.Serinlemek için suya giren Gültekin, sudan çıkmamış, arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verilmiş, ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.Gültekin'in cesedine, sabah saatlerinde Sualtı Topluluğu (DESSAT), itfaiye, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda suyun 16 metre derinliğinde ulaşılmıştı.

Yüzme Sarılar Deniz Polisi Cenaze Siyasi Parti 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı