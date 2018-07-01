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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Sapanca'da kafeteryalardaki yangın (2) - SAKARYA

Sapanca'da kafeteryalardaki yangın (2) - SAKARYA

- Olay yeri güvenlik kamera kayıtları - 10 kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği olayda, kundaklama şüphesiyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı - Olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarına yansıdıADLİ SÜREÇ EKLENDİSAKARYA (AA) - Sapanca sahil yolundaki iş yerlerinde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, olayın gerçekleşme anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.Sapanca Gölü sahil yolunda 10 kafeteryanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan C.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.C.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Olay güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin kafeteryaların olduğu bölgeye gelmesi, orada yangını çıkarması ve olay yerinden ayrılması yer alıyor.Sahil yolundaki kafeteryalarda dün gece çıkan yangınla ilgili polis, kamera kayıtlarından da yararlanarak C.Ş.'yi gözaltına almıştı.

Sahil Yolu Polis Kamera 

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